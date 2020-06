/boot on RAID1

​

Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.

Be careful before using the write command.

​

Device does not contain a recognized partition table.

Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x9bc6d9da.

​

Command (m for help): n

Partition type

p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)

e extended (container for logical partitions)

Select (default p):

​

Using default response p.

Partition number (1-4, default 1):

First sector (2048-31457279, default 2048):

Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-31457279, default 31457279): +1M

​

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 1 MiB.

​

Command (m for help): n

Partition type

p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)

e extended (container for logical partitions)

Select (default p):

​

Using default response p.

Partition number (2-4, default 2):

First sector (4096-31457279, default 4096):

Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (4096-31457279, default 31457279): +1G

​

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 1 GiB.

​

Command (m for help): n

Partition type

p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)

e extended (container for logical partitions)

Select (default p):

​

Using default response p.

Partition number (3,4, default 3):

First sector (2101248-31457279, default 2101248):

Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2101248-31457279, default 31457279):

​

Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 14 GiB.

​

Command (m for help): w

The partition table has been altered.

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.